ミラノ・コルティナ五輪の女子シングルおよび団体で金メダルに輝いた、アメリカ代表のアリサ・リュウ。13歳での全米制覇、16歳での突然の引退、そして2年の空白を経てカムバック。本当の自分らしさを取り戻し、氷上へ帰還するまでの軌跡──米Rolling Stone誌による話題のインタビューを完全翻訳。最初は記者会見、それからパーティー。結局のところ、フィギュアスケーターのアリサ・リュウが、オリンピックで金メダルを獲得した後