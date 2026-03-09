佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の9日の天気をお伝えします。「最低気温（午前6時時点）」 9日朝は各地で寒い朝となりました。内陸の地域では特に冷え込み、最低気温は朝倉市で0℃、八女市で0.2℃と、2月上旬から中旬並みでした。 「久留米市の気温変化」 気温の変化が大きくなっています。8日の朝から日中にかけては12℃気温が上がりました。そこから、9日の朝にかけて11℃下がりました。こ