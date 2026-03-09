原油かドルかフランと債券すら下落米イラン戦争長期化懸念 米イラン戦争長期化懸念から有事のドル買いが加速。ドル円は158.49円付近まで上昇、ユーロドルは1.1520を割り込んでいる。スイスフランでさえ対ドルで0.7%も下落している。 時間外でNY原油はで急騰、一時1バレル＝111ドル台に乗せた。投資家は金よりもドルを選好しておりNY金は下落している。米国債も下落しており10年債利回りは2月11日来の高水準。