イラン体制は改革不可能か、モジタバ師は父から「指導者の教育」受けて育つ イランの新最高指導者にハメネイ師次男のモジタバ師が選出されたことは、イランが米国と「最後まで戦う」姿勢を示しているとWSJが報じている。 イランのラリジャニ氏は新たな最高指導者を任命できたことは敵の予想を覆した、モジタバ師は父から「指導者の教育」を受けて育ち、それが国家統治に役立つだろうと指摘。 米国からの圧力にもかかわら