Hi-Unit branding.は、“有線ピヤホン6”となる「Hi-Unit 006-pnk」を、4月上旬に発売する。価格はオープンで、市場想定価格は2.2万円前後。直販サイトでは先行予約の受付を開始した。 有線ピヤホン6は、フラッグシップの思想を受け継ぎながら、ポータブルでの音楽体験を丁寧に磨き上げたというモデル。 開発は有線ピヤホン3の流れを受けてスタート。ただ、「磨き込む過程で単なる後継機に留まらず、