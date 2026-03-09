＜大相撲三月場所＞◇初日◇8日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】“ざんばら髪”でモデル体型のイケメン力士（全身）大相撲三月場所の初日、幕下の土俵に現れた一人の若手力士にファンの熱視線が注がれた。まだマゲを結えない「ざんばら髪」をなびかせるその姿に「俳優さんみたい」「スタイルもいい」「きれいな顔してる」などの反響が相次いだ。同郷対決となった熱戦は、土俵際の劇的な逆転技で決着。館内を大いに沸かせた