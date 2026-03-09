レイカーズの八村塁（28）が6日（日本時間7日）の試合前に現地放送局のインタビューに応じた。現在開催中のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）について言及した上で、野球少年時代を振り返る場面があった。幼少時は野球をやっていた八村。投手と捕手を兼任しており、イチローに憧れていた。強肩であったため球速も速く投手をしていたが、あまりにも球が速いため子供では捕球できなかった。そのため捕手に転向したが成