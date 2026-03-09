９日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」では、久々に錦織（吉沢亮）が登場した。トキ（高石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）の息子は勘太と名付けられ、ヘブンは溺愛。丈（杉田雷麟）や正木（日高由起刀）らに、毎日勘太のいいところを言わせていた。そんな勘太とトキと家族になるために、先延ばしにしていた戸籍問題がついに進展。役所の説明によると、トキと勘太が英国籍になった場合はヘブンの遺産はすべ