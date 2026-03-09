週明けの日経平均株価は1000円余り値下がりして取り引きが始まりました。【映像】日経平均株価の動き下げ幅はさらに拡大するとみられます。イラン情勢の長期化への懸念から、原油の先物価格が世界的に急騰したことが主な要因です。（ANNニュース）