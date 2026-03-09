ジャパンディスプレイが急伸している。8日付の日本経済新聞朝刊で、「計５５００億ドル（約８６兆円）の対米投融資の新たな候補として、政府がジャパンディスプレイ（ＪＤＩ）に米国での最先端ディスプレー工場の運営を打診していることが分かった」と報じられており、これを好材料視した買いが入っている。米国内で液晶などの中国製への依存を疑問視する声が出ていることを受けてのことで、記事によると事業規模は１３０