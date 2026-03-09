ＱＰＳホールディングスは続落。前週末６日取引終了後、スカパーＪＳＡＴホールディングス傘下のスカパーＪＳＡＴ、ミツウロコグループホールディングス、ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス傘下の三井住友海上火災保険の３社を割当先とする新株式発行を実施すると発表した。 発行価格は１株２０８８円。調達資金約１５２億円（手取り概算額）は小型ＳＡ