シュッピンは３日ぶり反落。前週末６日取引終了後、２月度の月次情報を発表。売上高は前年同月比１．０％減と、４カ月ぶりにマイナスとなった。主軸のカメラ事業、時計事業で引き続き免税が好調な一方、ＥＣ売上高が前年を若干下回った。これが売り材料視されている。 出所：MINKABU PRESS