ＩＮＰＥＸは小幅高。株価は一時４３２０円まで値を上げ、上場来高値を更新したが、上値では売りに押されている。米原油先物相場のＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の４月物は、日本時間の９日早朝７時過ぎに１バレル＝１１１ドル台に急騰。２２年７月以来、３年８カ月ぶりの水準に値を上げた。イラン最高指導者に、殺害されたハメネイ師の次男で反米保守強硬派のモジタバ・ハメネイ師が選出され