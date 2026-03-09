コメ兵ホールディングスに注目したい。中古ブランド品販売大手である同社の第３四半期累計（２５年４～１２月）の連結営業利益は、前年同期比１２．６％増の５７億２８００万円と好調だった。金高騰による金地金の買い取り増が売上高の増加に寄与しており、ブランド・ファッション事業が好調に推移している。同事業の売上高は昨年１２月度が前年同月比４４．６％増、今年１月度は同２３．７％増と大きく伸びている。