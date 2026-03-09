午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は５０、値下がり銘柄数は１５２８、変わらずは１２銘柄だった。業種別では３３業種中１業種が上昇。値上がりは鉱業のみ。値下がりで目立つのは非鉄金属、ガラス・土石、機械、電気機器、銀行、証券・商品など。 出所：MINKABU PRESS