ノザワが堅調に推移している。前週末６日の取引終了後、投資事業のキャピタル・マネジメント（東京都港区）が新たにノザワの株式について５％保有していることが明らかになり、需給思惑的な買いが入っている。関東財務局に提出された大量保有報告書によると、報告義務発生日は２月２７日。保有目的は「純投資及び状況に応じて重要提案行為等を行うこと」としている。 出所：MINKABU PRESS