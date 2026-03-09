トロント・ラプターズ vs ダラス・マーベリックス日付：2026年3月9日（月）開催地：スコシアバンク・アリーナ（Toronto）最終スコア：トロント・ラプターズ 122 - 92 ダラス・マーベリックス NBAのトロント・ラプターズ対ダラス・マーベリックスがスコシアバンク・アリーナ（Toronto）で行われた。 第1クォーターはトロント・ラプターズがリードし