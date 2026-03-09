そばアレルギーは食物アレルギーの中でも特に注意が必要なもので、重篤なアナフィラキシーショックを起こす可能性があります。そばに含まれる特定のタンパク質に対して免疫系が過剰に反応することで、さまざまな症状が引き起こされます。学童期以降で発症することが多く、一度発症すると治りにくいという特徴があります。ごく微量のそばでも症状が出ることがあるため、徹底した除去が必要です。 監修管理栄養