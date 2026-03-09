レタスは一般的に安全性の高い食材ですが、特定の薬を服用している方やアレルギー体質の方は注意が必要な場合があります。ワルファリンなどの薬剤との相互作用や、キク科植物に対する過敏症など、自身の体質や健康状態に応じた配慮が求められます。摂取時の注意点について詳しく解説します。 監修管理栄養士：中西 真悠（管理栄養士）■経歴 2020年3月女子栄養大学栄養学部実践栄養学科卒業 2020年4月株式会社野口医学