イェンス・ヴィッシング新監督が率いるガンバ大阪は、J１百年構想リーグとアジア・チャンピオンズリーグ２のハードな掛け持ちを強いられている。連戦が続くなか、３月８日にJ１百年構想リーグ第５節のV・ファーレン長崎戦を迎えることになった。指揮官はここ数試合、中盤から前の数人を入れ替えているなか、中谷進之介と三浦弦太の両センターバックとGK東口順昭の３枚は固定。安定した守備をベースに勝ち切ろうと考えている様