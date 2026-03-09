海外サイト『MAD FOOTBALL』が３月８日、欧州、南米、アフリカ、アジアの大陸別トップ６選手ランキングを発表した。アジアの１位はソン・フンミン（韓国／ロサンゼルスFC）で、２位がキム・ミンジェ（韓国／バイエルン）、３位が三笘薫（日本／ブライトン）、４位がイ・ガンイン（韓国／パリ・サンジェルマン）、５位が上田綺世（日本／フェイエノールト）、６位がアブドゥコディル・クサノフ（ウズベキスタン／マンチェスター