9日10時現在の日経平均株価は前週末比3548.66円（-6.38％）安の5万2072.18円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は50、値下がりは1528、変わらずは12と、値下がり銘柄の割合が90％超に達する全面安商状となっている。 日経平均マイナス寄与度は740.71円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、東エレク が357.99円、ＳＢＧ が326.5円、ファストリ が220.61円、フジクラ が108.63円と続いている。 プラス寄与度トッ