9日の外国為替市場のドル円相場は午前10時時点で1ドル＝158円66銭前後と、前週末午後5時時点に比べ1円13銭の大幅なドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝182円74銭前後と20銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース