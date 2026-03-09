台湾メディアの自由時報は8日、野球のWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）の試合で台湾（チャイニーズタイペイ）が韓国に勝利したことを航空機の機長がアナウンスし、機内で歓声が上がったと伝えた。8日に東京ドームで行われた試合は、台湾が5-4で韓国を下した。台湾はオーストラリア、日本に2連敗した後、チェコと韓国に勝利。2勝2敗となり、準々決勝進出に望みをつなげた。記事によると、台湾のスターラックス航空の機長