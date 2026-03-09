米国とイスラエルによるイランへの軍事作戦のなか、サウジアラビア首都リヤドの上空にあがる煙＝5日/Stringer/Reuters（CNN）米軍は8日、イランのサウジアラビアに対する先週の攻撃で負傷した米兵が死亡したと発表した。イランとの戦争による米兵の死者はこれで7人になった。米中央軍がX（旧ツイッター）に投稿した情報によると、死亡した兵士は1日、サウジアラビア国内の米軍に対するイランの攻撃で重傷を負っていた。この前日に