Image: Amazon 燃えない安心感も良き。普段使いでも防災用の備蓄でも、乾電池はいくらあってもウェルカム。しかし使い終わると不燃ゴミになるので、環境には厳しいですよねぇ。世の中には充電式の乾電池がいくつもありますが、専用充電器を使うタイプは追加購入がコストになります。人によってはもっとカンタンな方法を望むかも。たとえばUSB-Cを挿すだけとか？ 新たなUSB-C充電池MAKERZ（