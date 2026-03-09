休日の昼下がりに日向ぼっこをしてのんびり過ごす。そんな夢のような休日を満喫する三毛猫の姿がYouTubeで公開され、見る人を幸せの渦に巻き込んでいます。投稿は記事執筆時点で3.5万回再生を超え、「もはや健康に良い」「間違いなく宇宙一かわいい」「羨ましすぎて泣ける」といったコメントが寄せられました。 【動画：布団の上で飼い主を待つ三毛猫→撫でてあげると…破壊力が高すぎる『愛情表現』】 日向ぼっこをしている三毛