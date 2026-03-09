俳優の内藤剛志（７０）が主演するＢＳ日テレの人気ドラマシリーズが映画化され「劇場版『旅人検視官道場修作』」（６月１２日公開、兼粼涼介監督）として公開されることが８日、分かった。定年退職した伝説の検視官・道場（内藤）が亡き妻を思いながら旅をする中で遭遇した事件の謎に迫る人気シリーズ。２０２３年に第１弾がスタートすると、風光明媚（めいび）な旅先の景色と、道場の人間味あふれる洞察が好評を博し