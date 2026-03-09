◆第７５回スプリングＳ・Ｇ２（３月１５日、中山競馬場・芝１８００メートル＝３着馬までに皐月賞優先出走権）デビュー２連勝中のクレパスキュラー（牡３歳、美浦・栗田徹厩舎、父リオンディーズ）はここを突破すれば本番でもと思わせる素材だ。２戦ともに折り合い面に課題を残しながらもそれぞれ５馬身、２馬身半差の圧勝。特に前走のひいらぎ賞は次戦でジュニアＣ（リステッド）を制すリゾートアイランドを子供扱いする圧巻の