◆ＷＢＣ１次ラウンドＤ組ドミニカ共和国１２―１オランダ＝７回コールド（８日・米マイアミ＝ローンデポパーク）優勝候補のドミニカ共和国がゲレロ（ブルージェイズ）、J・ソト（メッツ）ら４本塁打すべて走者を置いた場面で飛びだす効果的な一発攻勢でオランダに１２―１でコールド勝ちした。ニカラグア戦で１号アーチを中堅にたたき込んだフニオール・カミネロ（レイズ）はこの試合でも５回に試合を決める３ランを左