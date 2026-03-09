岐阜中署は７日、岐阜市職員の男（３７）を傷害の疑いで現行犯逮捕した。発表によると、職員の男は７日午後１１時頃、岐阜市神田町の名鉄岐阜駅の男子トイレで、面識のない男性会社員（４６）の左手にかみつき、出血をさせるけがを負わせた疑い。職員の男は酒を飲んでおり、「私の記憶にないことです」と容疑を否認しているという。市によると、職員の男は昨年４月に採用され、下水道事業課で勤務していた。