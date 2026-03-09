8日朝、千葉県茂原市で58歳の母親が29歳の娘を殺害したとして逮捕されました。娘には重度の障害があったとみられ、母親は「行く末を案じて無理心中しようとした」と話しているということです。殺人の疑いで逮捕されたのは、千葉県茂原市に住む斎藤千栄子容疑者です。警察によりますと、8日午前6時半ごろ、近隣住民から「母親が娘を殺したようだ」と110番通報があり、警察が斎藤容疑者の自宅に駆けつけると、娘の加奈さんが1階の部