オックスフォード・ユナイテッドは、アカデミーに所属していた15歳の女子選手アメリア・アプリンがフラムとの試合中に倒れて死亡したと発表した。クラブは声明で次のように述べた。「オックスフォード・ユナイテッドの全員から、アメリアの家族、友人、チームメイト、コーチたちに心から哀悼の意を表します」「我々は、オックスフォード・ユナイテッドとフラム・フットボールクラブの医療スタッフ、そして救急隊の尽力に感謝の意を