フリーアナウンサーの栗林さみ（39）が8日、自身のブログを更新。誹謗（ひぼう）中傷投稿の被害に遭っていることを打ち明けた。栗林アナは「SNSに関する大切なおしらせ私の誹謗中傷投稿をされ続けていて不安に思っています」と心境を吐露し、「悪評を拡散したり、画像を使ってヘイト投稿をするのはSNSのルール違反にあたりますので、おやめください」と訴えた。また「なお、本件については所属事務所とも共有し、私も然るべき措