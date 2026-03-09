グラビアアイドル藍野りな（25）が8日までにインスタグラムを更新。黒ランジェリーショットを公開した。藍野は「目、逸らさないで」とコメントし、バストの丸みを強調したランジェリー姿を投稿。さらに続けての投稿で「まだ、秘密のまま」と、パステルカラーのランジェリー姿をアップした。この投稿にフォロワーからは「目のやり場に困るほどの妖艶さ」「しっかり見つめるからね」「かわいい」とコメントが寄せられている。藍野は