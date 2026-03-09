スコティッシュカップ準々決勝が8日に行われ、セルティックはレンジャーズと対戦した。セルティックに所属する日本代表FW前田大然とMF旗手怜央がともに先発出場したレンジャーズとの伝統の一戦“オールドファーム”は、35分に前田が頭でネットを揺らしたものの、VAR（ビデオ・アシスタント・レフェリー）による確認の結果、オフサイド判定で得点は認められず。このままスコアレスで90分を終え、試合は延長戦に突入すると100