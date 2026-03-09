◇米男子ゴルフ下部ツアーチリ・クラシック最終日（2026年3月8日チリプリンス・オブ・ウェールズCC＝7134ヤード、パー71）25位から出た杉浦悠太（24＝フリー）は5バーディー、1ボギーの67で回り通算10アンダーで15位に入った。14位から出た石川遼（34＝CASIO）は5バーディー、1ボギー、1トリプルボギーの70で回り、8アンダーの26位だった。ドク・レッドマン（28＝米国）が19アンダーで優勝した。