◆米男子プロゴルフ下部ツアー▽チリ・クラシック最終日（８日、チリプリンス・オブ・ウェールズＣＣ＝７１３４ヤード、パー７１）最終ラウンドが行われ、１４位で出た石川遼（カシオ）は５バーディー、１ボギー、１トリプルボギーの７０で回り、通算８アンダーに伸ばした。２連続を含む５バーディーを重ねたが、後半１４番で痛恨のトリプルボギーで後退。それでも、米男子下部ツアーに本格参戦した今季５試合目で自身最高