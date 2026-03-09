米男子ゴルフのプエルトリコ・オープンは8日、米自治領プエルトリコ、リオグランデのグランドリザーブGC（パー72）で最終ラウンドが行われ、リッキー・カスティリョ（米国）が67で回って通算17アンダー、271でツアー初優勝を果たした。賞金72万ドル（約1億1400万円）を獲得した。（共同）