3月9日 RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ ＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？ 今朝の冷え込みと今日の天気 今朝の最低気温は、熊本市で1.8℃と寒い朝になりました。阿蘇市乙姫は氷点下4℃で真冬並みの冷え込みです。週末から少し寒気が入ってきていることと、晴れて放射冷却が加わったことで冷え込みました。内陸部は氷点下の所が多く、菊池市で氷点下0.9℃、山鹿市鹿北では氷点下2.1℃となりました。県南部の方