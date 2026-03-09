馳浩氏（６４）が８日投開票の石川県知事選で落選した。元金沢市長の山野之義氏（６３）が当選した。馳氏は２０２２年の知事選で当選したが一期で任期を終えた。馳氏は、石川の星稜高から専大に進み、卒業後は星稜高の教師を務め、８４年ロサンゼルス五輪にレスリングのグレコローマンのライトヘビー級で出場した。そして８５年に大学の先輩にあたる長州力にスカウトされジャパンプロレスに入団しプロレスラーへ転向した。