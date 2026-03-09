歌手の相川七瀬（51）が9日、自身のインスタグラムを更新。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドの日本戦観戦ショットを披露した。「いつもお世話になっているご夫妻とWBCに行ってきたよ」と書き出すと、黒のジャケット、ネクタイ姿の自身のショットをアップ。「最高すぎる野球大好き」とつづった。相川の投稿に、フォロワーからは「天覧試合観に行ったのですか」「相川七瀬さん顔とても美人で可愛いで