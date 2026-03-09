フリーアナウンサー塩地美澄（43）が8日までにインスタグラムを更新。近影を投稿した。塩地アナは「生放送終わり。コンビニエンスストアでおむすびを4つ買ってしまい体重と一緒に幸福度もしっかり増量しました」と近況を報告し、白いワンピース姿の近影をアップした。トップス部分には縦ラインが入っており、美ボディーラインがくっきりとあらわになっている。続けて「深夜のご飯ってどうして美味しいんでしょう...」とつづった