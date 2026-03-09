NECレッドロケッツ川崎中川つかさインタビュー前編2025年の日本代表活動から休む間もなくSVリーグへ、忙しく過ごしている中川つかさphoto by Yohei Osada/AFLO SPORT母校、金蘭会高が１月の春高バレーを７年ぶりに制した。当時の優勝チームで主将を務めた中川つかさは「もうそんなに経つんですね」と笑う。卒業後に進んだ東海大でも日本一になり、今季はNECレッドロケッツ川崎で頂点を狙う戦いの最中にいる。さらに