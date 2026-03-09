２月８日投開票の衆院選で二重投票したとして、警視庁は９日、東京都千代田区の会社員の男（４７）を公職選挙法違反（詐偽投票）容疑で逮捕した。捜査関係者への取材でわかった。男は自身のＳＮＳで、閲覧者に二重投票を呼びかけていたといい、同庁は悪質性が高いと判断し、逮捕に踏み切った。捜査関係者によると、男は２月７日午前、自宅近くの同区内の期日前投票所で投票を行ったにもかかわらず、その約３０分後、同区役所内