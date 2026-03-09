8日にNetflixで放送された『ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンド 日本−オーストラリア』のポストゲームショーに糸井嘉男氏が出演し、逆転2ランを放った侍ジャパン・吉田正尚（レッドソックス）について言及した。吉田は0−1の7回二死一塁の場面に打席が回ってくると、変則左腕・ケネディが1ストライクから投じた2球目のインコースのスライダーをライトへ逆転2ランを放った。糸井氏は「ボール球ですよ。狙