＜大相撲三月場所＞◇初日◇8日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】62キロ小兵力士、体重2倍の巨漢に豪快白星大相撲三月場所の初日、土俵上に現れた一人の62キロ小兵力士の体躯に「肋骨が浮き出てる」「私より軽い力士きた」など驚きの声が上がった。直後、鍛え抜かれた肉体で2倍以上の巨漢を鮮やかな技でなぎ倒すと、館内がどよめいた。序二段九十八枚目・宇瑠寅（式秀）が、序二段九十八枚目・西勢郷（二所ノ関）を足取りで