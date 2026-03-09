タレント有吉弘行（51）が、パーソナリティーを務める8日放送のJFN系列ラジオ「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DEEAMER」（日曜午後8時）に出演。侍ジャパンのメジャー組の活躍に感嘆した。オープニングで開催中のWBCについてトーク。日本は無傷の3連勝で1次ラウンドを突破し、有吉は「WBC快調に連勝スタート。大谷すごいですね。やっぱりね」と、初戦の台湾戦で満塁弾を放ったドジャース大谷翔平投手の活躍ぶりに言及した。韓国戦では、