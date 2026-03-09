聖徳太子が天皇中心の国造りに起ち上がった理由とは 継体（けいたい）天皇の嫡男、第二十九代欽明（きんめい）天皇代のこと。百済（くだら）聖明王が釈迦仏一体、経論若干巻を献上し、仏像礼拝の功徳を称えました。 すると天皇は「これほど微妙な法を聞いたことがない」と歓喜して群臣に礼拝の可否を求めたので、蘇我稲目（そがのいなめ）は「西の諸国はみな仏像を礼拝しています。わが国だけが礼拝しないわけにはいかない」と答