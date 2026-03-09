健康に効果抜群！たんぱく質は血糖値を上げにくい 血糖値上昇の予防に効果抜群 血糖値とは血液中のグルコース（ブドウ糖）の数値のことで、主に食により変動します。食後は誰でも血糖値が上がり、上がった血糖値を下げて一定に保つ作用があるインスリンというホルモンが分泌されます。 糖質が多い食事を続けると、過剰な糖質の摂取でインスリンが出過ぎてしまい、余った糖質を脂肪に変えて細胞に蓄積させてしまいます。